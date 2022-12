Tafferugli e parapiglia tra collettivi e polizia: Digos al lavoro per le denunce

Sono in corso di identificazione gli studenti universitari membri del Collettivo universitario autonomo che l'altra sera in più momenti si sono fronteggiati con la polizia in borghese durante un corteo improvvisato, tafferugli alla fine dei quali almeno due poliziotti hanno riportato qualche contusione per alcuni giorni di prognosi.

Feriti anche tra le fila dei manifestanti che sui social hanno lamentato in una dozzina di essere stati contusi nel tentativo di fermare la manifestazione 'It's time to fight', in partenza dalla zona universitaria nel tardo pomeriggio. Secondo quanto ricostruito, la polizia avrebbe cercato di confinare il collettivo dentro la zona U, con la Digos che si è frapposta al reparto mobile per evitare il contatto tra i ragazzi e gli agenti antisommossa.

Ne sono seguiti momenti di tensione: in via San Vitale c'è stato un primo fronteggiamento tra collettivo e agenti in borghese, ripreso dalle telecamere, dove al centro è finito il piccolo impianto di amplificazione che diffondeva musica e slogan. Pù tardi, mentre il corteo di apprestava a entrare in via Mascarella, la polizia ha nuovamente tentato di impedire l'accesso alla strada. Ne è nato un nuovo parapiglia, dove a rimetterci è stato anche il capo della Digos Antonio Marotta, travolto dai ragazzi durante uno spintonamento.

La notizia dei tafferugli è arrivata anche ai banchi dell'opposizione in Comune. “Ennesima manifestazione violenta finita con un’altra occupazione. Ora basta -ha dichiarato il consigliere della Lega Matteo Di Benedetto- tutta la sinistra condanni l’accaduto e agisca. Il Sindaco prenda le distanze dai violenti e da chi da inizio mandato non proferisce parola contro questi gruppi volenti e organizzati".