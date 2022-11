Corteo dei Collettivi in centro: "Dopo un decreto anti-rave torniamo a invadere le strade" | FOTO

Dal piazza Verdi alle Due Torri, i collettivi tornano ad invadere il centro di Bologna. Di scena il corteo "Parade per una vita bella vol.2" promossa da Cua, Laboratorio Cybilla e Split (Spazio per liberare il tempo) in seguito alla manifestazione dello scorso 22 ottobre che aveva paralizzato il capoluogo felsineo

"A pochi giorni da un decreto “anti-rave” ci troviamo nuovamente ad invadere le strade di Bologna. È facile attaccare mediaticamente la movida, la socialità per privarci della nostra libertà di creare antagonismo.Questo abuso nei confronti della dissidenza travestito da decreto è in realtà l’ennesima norma securitaria agita da un governo fascista che ci vuole obbedienti, silenziose e, di fatto, oppresse". Così gli attivisti che si sono radunati nel cuore cittadini scagliandosi contro il Governo e il suo recente decreto. "Questa norma - aggiungono - ci dice che in più di cinquanta persone creiamo un pericolo per l’ordine, l’incolumità e la salute pubblica e noi oggi siamo qui, siamo tantissime ad urlare che nessun provvedimento ci fermerà e che siamo contente di farvi paura. Oggi a suon di musica attraversiamo le strade di Bologna con i nostri corpi liberi e indecorosi per ribadire che il mondo è nostro".

Non solo il decreto anti rave. All'indice altro. "A poco più di un mese dalla formazione del nuovo governo, con a testa Giorgia Meloni, assistiamo a un attacco infimo e vergognoso alle poche briciole che fino ad ora i governi passati hanno dedicato al welfare.

Ci viene detto che il diritto all’aborto non verrà toccato, ci viene detto che verranno erogati sussidi economici per assicurare il “diritto ad essere madre” ma contemporaneamente viene attaccato e ridimensionato il reddito di cittadinanza, ci viene detto che i diritti civili sono già abbastanza, ma in maniera celata subiamo continui attacchi all’aborto, alla libertà di scelta e di autodeterminazione. Lo abbiamo urlato nelle strade, lo abbiamo scritto sui muri e lo ribadiamo oggi attraverso questo momento di socialità divergente: vogliamo molto più della 194 e non siamo disposte a fare neanche un passo indietro".

E gli attivisti già annunciano proteste per la futura visita della premier che dovrebbe arrivare nel capoluogo emiliano tra qualche settimana, in occasione dell’inaugurazione del Tecnopolo: "Non sarà mai la benvenuta a Bologna - incalzano - Rifiuteremo la Meloni, rifiuteremo l'elite che inaugurerà il Tecnopolo. ... Resisteremo sempre contro figure autoritarie che agiscono per una chiara cementificazione di patriarcato, classismo e razzismo. I nostri corpi sono schierati qui oggi per lanciare un segnale ben preciso: non è questo il progresso che vogliamo, non è questa la rappresentanza femminile che vogliamo e, soprattutto, non è un’oppressione camuffata da libertà e tutela quello che vogliamo ottenere."