Corteo No Green Pass: i manifestanti in corteo lambiscono i viali | VIDEO

Un migliaio abbondante i partecipanti, che da piazza Nettuno si sono spinti fino in zona Castiglione. In accordo con la questura però il percorso non ha influito sul traffico cittadino

Un corteo da migliaio abbondante di persone e, come al solito, niente mascherine e molti cartelli. Così è andato in scena un altro sabato di corteo No Green Pass, appuntamento stabile che raccoglie intorno a se un ampio ventaglio di scettici a vario livello attorno alla pandemia da Covid, dai No Pass ai No mask, ai No vax.

Il presidio, molto partecipato, si è concentrato dapprima in piazza Nettuno, per poi dare vita al corteo vero e proprio, che da piazza Galvani si è snocciolato fino a lambire la zona di porta Castiglione per poi rientrare verso via Indipendenza. Tra gli slogan, impressi nero su bianco, c'è n'e uno con il volto di Adolf Hitler e la frase "Fidati di me, fai la terza dose".

Quanto agli interventi, la questione che tiene banco è la paventata stretta per i non vaccinati, peraltro ancora in discussione, che si starebbe preparando dinanzi alla risalita dei contagi per 'salvare' il Natale.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, affermando che andrà discussa l'ipotesi di un lockdown all'austriaca "sta sostenendo una nuova forma eversiva di apartheid che rispediamo al mittente", afferma Francesco Tabaroni di Emilia-Romagna costituzionale, aggiungendo che senz'altro "noi passeremo il Natale come diavolo ci pare".

Felice Osio della Fisi, invece, invita a "strappare le tessere" dei sindacati maggiori. "Non hanno voluto curare una malattia curabile", sostiene un altro relatore, assicurando di avere "tutte le prove". Non tutti gradiscono e una ragazza molto giovane, passando di fianco al presidio, non le manda a dire: "Vaccinatevi, s++++i ignoranti".

Intanto, per sabato 27 è annunciata proprio a Bologna la prima assemblea nazionale degli Studenti contro il Green pass, ai giardini Margherita. Per il 4 dicembre, invece, è in programma una manifestazione regionale unitaria dei diversi comitati, in piazza Maggiore: "Rivoluzione day", è lo slogan messo in circolazione sul web. (Dire)