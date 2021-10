Proteste no green pass a Bologna venerdì 15 ottobre: corteo da piazza Maggiore

Il popolo dei no green pass torna in piazza domani, 15 ottobre, giorno in cui scatta l'obbligo del certificato verde in tutti i luoghi di lavoro.

L'appuntamento è alle 10 in piazza Maggiore, poi il corteo si sposterà per le vie del centro fino a giungere davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna in viale Aldo Moro.

La questura ha predisposto un articolato servizio di ordine e sicurezza pubblica, avvalendosi di reparti inquadrati e personale della questura, al fine di garantire che la manifestazione si svolga in sicurezza.