Corteo no Green Pass: "Ci aspettavamo questi numeri, andremo avanti a oltranza|VIDEO

"Non deve passare il fatto dei no vax, ma nessuno può obbligare a un trattamento diagnostico se è contro la sua volontà, andremo avanti con lo sciopero a oltranza"

"La manifestazione è andata particolarmente bene, ci aspettavamo questi numeri e domani replicheremo - ha detto a Bologna Today Francesco Tabaroni, uno degli organizzatori della protesta contro il Green pass, che ha sfilato questa mattina per 9 chilometri per le vie della città - non può farci che piacere la solidarietà tra lavoratori".

"Non deve passare il fatto dei no vax - dice Dario di Marcoberardino di Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali), la sigla che ha proclamato lo sciopero - nessuno può obbligare a un trattamento diagnostico se è contro la sua volontà, andremo avanti con lo sciopero a oltranza".

Domani quindi si torna in piazza. Annunciato infatti un sit-in in piazza Nettuno, nel pomeriggio di domani, sabato 16 ottobre. In concomitanza con la città turrita anche altre città dello stivale sono pronte ad accogliere mobilitazioni di No Green Pass.