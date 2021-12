Manifestazione regionale dei no green-pass: corteo dalla stazione a Piazza dell'Unità

Oggi a Bologna la manifestazione regionale dei no gree-pass. Il movimento "Emilia-Romagna Costituzionale" ha organizzando una protesta che parte con l'appuntamento in Piazza delle Medaglie d'Oro (stazione centrale) e che, percorrendo i viali, arriverà in Piazza dell'Unità dove alle 17.00 è previsto anche un concerto di musicisti classici. Il tutto per protestare contro il Governo Draghi, oltre che in opposizione alla certificazione verde. Questo mentre è stato inaugurato il nuovo hub in fiera.

"Se lo stato e i media mainstream innalzano la tensione sociale e alimentano l'odio, noi dobbiamo rispondere unendo vaccinati e non vaccinati contro l'unico vero nemico: il Governo Draghi e le elite economiche sovranazionali da cui spesso riceve ordini" sostengono i portavoce del movimento.

"Questa mobilitazione non intende limitarsi alla contestazione del green pass e dello stato di emergenza, ma anche denunciare la violazione della Costituzione"