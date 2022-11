Dopo via Oberdan il CUA occupa il 38 di via Zamboni: "Bologna sarà capitale della rivolta" | VIDEO

Giornata ad alta tensione tra i collettivi universitari e le forze dell’ordine: dopo lo sgombero dello stabile di via Oberdan precedentemente occupato dal CUA e la nuova occupazione in via Filippo Re da parte del collettivo Cambiare Rotta, c’è stata anche l’occupazione del 38 di via Zamboni proprio ad opera del CUA. Il collettivo, dopo lo sgombero di stamattina, si è ritrovato per un presidio in piazza San Martino e, dopo aver definitivamente lasciato lo stabile al civico 16, ha improvvisato un corteo che ha sfilato per diverse vie del centro. Da via Marsala si è arrivati in piazza Verdi; da lì via delle Moline, via Irnerio, un tratto dei viali per poi tornare in zona universitaria passando per via San Giacomo. Qui i manifestanti hanno occupato il 38 di via Zamboni: “Sarà la casa degli studenti e delle studentesse senza casa” annuncia uno dei manifestanti.

Durante il corteo gli studenti e le studentesse hanno preso di mira l’Università, colpevole dal loro punto di vista di non fare abbastanza per garantire loro un’abitazione, nonostante i tanti spazi inutilizzati di cui l’Alma Mater dispone. “È finito il tempo delle chiacchiere – tuona dal microfono uno dei manifestanti – ora Bologna diventerà la capitale della rivolta”. Infine un annuncio: “Il prossimo 24 novembre (giorno in cui verrà inaugurato il nuovo Tecnopolo, ndr) occuperemo l’Università”.