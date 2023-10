Giovani in marcia per il clima: il corteo attraversa il centro di Bologna | FOTO

Stamattina giovani in piazza per il futuro del nostro pianeta. Tornano così i Fridays For Future. Adunata intorno alle 9.30 in Piazza San Francesco per ricordare "i danni che il cambiamento climatico ha fatto e continuerà a causare se tutti non faremo la nostra parte", rimarcano i partecipanti, alcune centinaia già dalla prima ora.

Dalla piazza al via un corteo, attraverso il centro città, la manifestazione tocca via Ugo Bassi, piazza Maggiore, le Due Torri per poi puntare verso la zona Universitaria e concludersi in piazza Verdi.

Stop all'ansia climatica

Particolare attenzione viene posta sugli avvenimenti di maggio, quando numerose località romagnole (e anche parte del territorio bolognese) sono state travolte dall'alluvione, ma anche sulle temperature anomale di questi giorni e i chicchi di grandine le dimensioni di "palle da tennis". Con l'evento 'Resistenza Climatica', FFF propone di mobilitarsi e di non "permettere all'ansia climatica di paralizzarci".

(notizia in aggiornamento)