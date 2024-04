Fridays for Future, dal Don Bosco il corteo attraversa la città

Bologna in piazza con la manifestazione "No climate justice on occupied land, no eco-transition in a repressive State" e il corteo per la Palestina in occasione della mobilitazione nazionale dello Sciopero globale per il clima promosso dai Fridays for future.

Il concentramento dei manifestanti al parco Don Bosco, simbolo della lotta degli ambientalisti in città con la questione delle scuole Besta e relativo abbattimento degli alberi per far largo al progetto. Da qui il serpentone è partito alla volta del centro di Bologna. Si mira a piazza Maggiore.

"Non c’è giustizia climatica senza giustizia sociale, ancora meno quando c’è un genocidio in corso nei territori palestinesi. Il progetto di occupazione di Israele significa anche distruzione del patrimonio naturalistico, appropriazione indebita delle risorse e sviluppo di una delle industrie più inquinanti al mondo, quella bellica", così gli organizzatori della mobilitazione bolognese annunciando il corteo, che si svolge in concomitanza con con numerose manifestazioni in tutto il Paese.

"Nessuna transizione ecologica sarà valida in un sistema che censura opprime e colpisce con violenza chi lotta per la giustizia climatica e sociale. - avvisano - Dalle piazze per la Palestina al Don Bosco, le brutali azioni contro i manifestanti ci mostrano che la tutela dei cittadini è secondaria se questi mettono in discussione le politiche ecocide e imperialiste delle proprie istituzioni". Il riferimento è ai recenti scontri registrati nel parco Don Bosco tra forze dell'ordine e attivisti in presidio permanente per la difesa del verde.