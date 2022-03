Sciopero 8 marzo, corteo 'Non una di meno' in marcia attraverso la città

Sciopero generale - dai mezzi pubblici, alla scuola alla sanità nella giornata di oggi. Non solo. Scendono in piazza a Bologna anche gli attivisti della campagna 'Non una di meno', lanciando per oggi - 8 marzo - lo sciopero “femminista e transfemminista” .

Il serpentone prende il via da Piazza XX Settembre, alle 18 , attraversando i viali per concludersi in piazza Maggiore. Disseminati lungo il tragitto – che batterà via Indipendenza, viale Angelo Masini, viale Berti Pichat, Porta San Donato, via Irnerio, via Indipendenza, via Rizzoli – ci saranno vari interventi che sottolineeranno “le ragioni dello sciopero femminista e transfemminista e perché questa lotta è ancora necessaria e urgente”. Come spiegano i promotori della manifestazione.

Prima del concentramento in piazza XX settembre, è previsto un pre concentramento alle ore 15, in piazza Verdi.