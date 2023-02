Ucraina, dopo un anno di guerra Bologna torna in piazza: “È il momento del coraggio” | VIDEO

Sindacati, amministrazione e anche l’arcivescovo Zuppi: tutti in piazza per continuare a mostrare vicinanza al popolo ucraino

“È il momento del coraggio. Bologna non può essere neutrale di fronte al male”. Con queste parole il sindaco Matteo Lepore ha sottolineato, ancora una volta, l’impegno della città di Bologna nel supporto al popolo ucraino. Il 24 febbraio del 2022 la Russia cominciava la sua invasione dell’Ucraina e dopo un anno la città è tornata in piazza per ribadire la sua voglia di pace. Le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL hanno prima organizzato un presidio in Piazza XX Settembre, dopodiché un corteo di circa mille persone ha raggiunto Piazza del Nettuno. Qui, dal microfono posizionato sulle scale di Palazzo Re Enzo, si sono alternati gli interventi del sindaco Lepore, di rappresentanti sindacali, tra cui l’ucraina Nadiya Lukecha, e dell’arcivescovo Matteo Zuppi.

Infine, gli oltre mille bolognesi scesi in piazza hanno messo in scena un flash mob in Piazza MAggiore urlando le parole “Peace” e “Stop War”.