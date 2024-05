A Bologna si torna a marciare per la Palestina e Rafah. Dopo il corteo dello scorso mercoledì, culminato con l'incursione sul Nettuno, vestito dei colori palestinesi, oggi - domenica 12 maggio - circa in duemila giovani si sono radunati in Piazza dell'Unità. Dietro cori e striscioni sono partiti alla volta di Piazza Maggiore.

Lo scorso weekend in zona U i Giovani palestinesi si erano già mobilitati contro "l'oppressione e il genocidio del popolo palestinese" lanciando "l'Intifada studentesca" con la prima vera "acampada", ovvero una distesa di tende "di protesta" a in vista di una mobilitazione più grande per il 15 di maggio, nel giorno del ricordo della Nakba.

Iniziative che si inseriscono in un grande quadro di mobilitazione internazionale per "far capire che c'è una parte consistente anche del nostro Paese che hanno come priorità la fine dell'aggressione militare su Gaza, il cessate il fuoco permanente e la fine dell'oppressione a Gaza e nei territori occupati".