Student hotel, collettivi protestano. Tensione al corteo in Bolognina | VIDEO

Circa duecento persone oggi pomeriggio in corteo per le strade della Bolognina. È la seconda protesta promossa da alcuni collettivi (Cua, Saperi naviganti e Noi restiamo), che per la seconda volta nasce dall'inaugurazione del nuovo studentato 'The student hotel' in via Fioravanti, rimandata per la seconda volta.

Durante il corteo, qualche momento di tensione in via Tiarini, dove le forze dell'ordine erano schierate per evitare che gli studenti si avvicinassero alla nuova strutture. Partito da piazza dell'Unità, il corteo si è poi concluso intorno alle 17:30 sempre nella stessa piazza.