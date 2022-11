Studenti in corteo contro il governo: "No alla scuola dei padroni e del merito" | VIDEO

Studenti e studentesse in piazza anche a Bologna nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale contro le politiche scolastiche del governo Meloni. Il corteo, partito alle 11 da piazza Verdi, ha attraversato la T (rallentando un po' il traffico) per poi dirigersi verso via Irnerio e ritornare in piazza Scaravilli.

Cori, slogan e messaggi chiari: "No ad una scuola del merito", "Scuola pubblica", " Soldi alla scuola, non alla guerra".

"Tre studenti sono morti in un anno durante i percorsi di Pcto e mentre continuano a mandarci a lavorare gratis e senza nessuna tutela nelle aziende, il ministro Valditara ci parla di merito. Non può esistere meritocrazia in un sistema scolastico classista, che accentua le disuguaglianze tra gli studenti nell'accesso allo studio", dichiarano Angelica dell'istituto Laura Bassi e "Mirro" dall'Aldrovandi-Rubbiani.

"Le nostre scuole cadono a pezzi, l'istruzione costa sempre di più ma si aumentano le spese militari. Questi non sono gli interessi degli studenti.

La mobilitazione si è conclusa poi con alcuni studenti simbolicamente imbavagliati e legati in piazza Scaravilli, davanti al rettorato di via Zamboni. Simbolo del silenzio a cui li hanno ridotti "le istituzioni".

"Oggi è una giornata importante per riprendere decisionalità sulle nostre vite", afferma Anna Valentino, coordinatrice di Unione degli Studenti Bologna. "Vogliamo dare il nostro contributo per riscrivere l'Università- continua Valentina Novia, coordinatrice di Link Bologna- per un'idea di diritto allo studio che realmente risponda alle esigenze degli studenti, per l'accessibilità economica degli studi, per una didattica educante, per un'Università accogliente e della cura. La ministra ci ascolti".