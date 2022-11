FOTO| Altro corteo invade il centro, studenti in piazza vs il Governo

Il centro di Bologna in tumulto da oltre 24 ore. Dopo gli scontri polizia - attivisti durante lo sgombero del palazzo occupato in via Oberdan, e il corteo che in serata ha attraversato la zona T per concludersi con l'occupazione della Facoltà di Lettere, stamane nuova mobilitazione nel cuore della città. Studenti in piazza contro il Governo anche nella città turrita per manifestare "contro il Governo e la scuola del merito ", come recita lo striscione (a firma Collettivo interscolastico") che apre il seerpentone partito da piazza Verdi.

"No governo Meloni, no scuola dei padroni" è il testo di un'altro dei tanti striscioni portato in giro dagli studenti.

Circa duecento i manifestanti, tenuti d'occhio dalle forze dell'ordine. Da piazza Verdi il corteo ha percorso un pezzo di via Zamboni e poi via San Vitale in direzione centro, al ritmo di "Bella ciao", per poi imboccare via Rizzoli, e il cuore del capoluogo emiliano.

Fumogeni e cori per sfogare la rabbia: "Siamo tutte antifasciste", poi "Meloni dimissioni", "Ogni scuola sarà un'occupazione" e "Giuliano è vivo e lotta insieme a noi", in riferimento allo studente morto a settembre in un'azienda veneta durante l'alternanza scuola-lavoro.