CUA-Unibo, ancora tensioni: corteo per chiedere incontro con il Rettore | VIDEO

Continuano le tensioni dai militanti del CUA e l’Alma Mater. Dopo lo sgombero dello stabile di via Oberdan e l'occupazione del 38 di via Zamboni, i manifestanti hanno improvvisato un piccolo corteo in zona universitaria in cui hanno ribadito le ragioni alla base della loro protesta. Al termine della manifestazione, circa un centinaio di studenti ha fatto il suo ingresso all’interno del Rettorato, al civico 33 di via Zamboni. Arrivati alla porta interna, però, gli studenti non hanno ricevuto risposta dall’Università di Bologna. Non è ancora chiaro quali possano essere le future evoluzioni di questa situazione: nel pomeriggio sono previste due assemblee da parte del CUA in cui, ancora una volta, spiegheranno le motivazioni della loro protesta.