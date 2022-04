Corticella, spaccia cocaina a 17 anni: tradito dalla chat whatsapp

Un 17enne è stato bloccato dai carabinieri in borghese che si trovavano a passare vicino ai giardini pubblici “Luigi Giacomo Marmocchi”, in via Corzza nel rione Croce Coperta. Il ragazzo è stato arrestato per il reato di spaccio.

I militari lòo hanno identificato , dopo averlo visto cedere ad un 32 italiano, due involucri di cocaina per un peso complessivo di grammi 1. Nella disponibilità del minorenne, i carabinieri hanno rinvenuto altre due dose di cocaina pari ad 1 grammo e 630 euro.

Dalle indagini condotte dai militari, il pusher non appena in possesso della sostanza, inviava messaggi whatsapp ai suoi clienti, indicandogli così l’ora e il luogo del successivo scambio. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura competente come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre l’arrestato è stato associato all’Istituto di pena minorile, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Il primo aprile scorso, gli agenti della squadra mobile,hanno rinvenuto sotto il sedile dell'auto di un 23enne bolognese circa mezzo chilo di cocaina.

Sempre all'interno di un'auto, in un doppiofondo ricavato sotto un sedile, la squadra mobile ha scovato ben 50 chili di hashish e arrestato 4 persone, a San Lazzaro di Savena.