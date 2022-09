Coinvolto in un incidente: scappa, poi denuncia il furto dell'auto

Un 34enne, cittadino moldavo, è stato denunciato dai carabinieri di Corticella per simulazione di reato e per aver abbandonato il luogo dell’incidente. I fatti risalgono al 25 agosto scorso quando l’uomo appunto fu coinvolto in un sinistro ma non si fermò a prestare i dovuti soccorsi. Invece, poche ore più tardi si presentò in stazione dall'Arma per denunciare il furto del proprio veicolo retrodatandolo a prima del momento del sinistro. I successivi approfondimenti invece, hanno dimostrato che l’uomo fosse ancora in possesso del veicolo quando è accaduto il sinistro. Di qui la doppia denuncia.

