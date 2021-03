Prostituzione nel centro olistico di Corticella: due donne nei guai, locali sequestrati | VIDEO

Erano tutti di sesso maschile i clienti di un centro olistico di Corticella che "avrebbe" dovuto offrire massaggi e altre attività di estetista per il benessere fisico della persona, ma dove, secondo quando ricostruito dalla Squadra mobile, si svolgeva anche attività sessuale a pagamento. La Polizia ha così sottoposto a sequestro preventivo il centro per sospetto esercizio di casa di prostituzione.

Nel corso di un’indagine, che si è protratta per alcuni mesi, la Squadra Mobile, coordinata dalla sostituta procuratrice Gabriella Tavano, ha ricostruito le attività di "una vera e propria casa di prostituzione", svolta all’interno del centro massaggi, gestito da due cittadine romene di 31 e 33 anni attualmente indagate e con precedenti per reati in materia di prostituzione.

Soprattutto attraverso le informazioni dei clienti del centro olistico, gli inquirenti hanno verificato che in quel luogo, dove si sarebbero dovute effettuare attività di estetista dirette al benessere fisico della persona, ai clienti, tutti di sesso maschile, veniva proposta ed effettuata una particoalre forma di massaggio "hot".

Dagli accertamenti sarebbe emerso che lo “studio olistico" riceveva almeno una dozzina di clienti al giorno, per un prezzo tra le 70 e 90 euro a prestazione.

Le donne (prevalentemente di nazionalità dell’Europa dell’est), impiegate nel centro “Studio Olistico Emme”, sono sette, di età compresa tra i 25 e i 35 anni.

Centro olistico nei guai per prostituzione: non solo massaggi relax

Come rivelato anche da varie recensioni su appositi siti web e dalle testimonianze dei frequentatori, il massaggio sarebbe stato pagato in parte con regolare ricevuta e in parte "in nero", per separare la prestazione relax dall'attività sessuale a pagamento.

Secondo quanto ricostruiscono gli investicatori, il saldo sarebbe stato versato sia alla donna che effettuava la prestazione che alla reception: tale modalità dimostrerebbe come una quota del compenso per le attività di prostituzione andasse alla gestione del centro massaggi.