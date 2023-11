Guida al weekend del 5 e 6 novembre: i 10 eventi da non perdere

Novembre comincia bene e dopo la festività arriva il primo weekend del mese. Che fare sabato e domenica in città? Ecco qualche suggerimento utile fra teatri e concerti, mostre e appuntamenti per bambini. Da segnalare che Daria Biancardi e i Groove City tornano live per Fondazione ANT venerdì 3 novembre al Teatro Auditorium Manzoni (via dé Monari, 2) in una serata a favore delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica a casa dei malati di tumore e di prevenzione oncologica che la onlus porta avanti da 45 anni su gran parte del territorio italiano. Fra le cose da vedere (nuove in città): la mostra extra large di Concetto Pozzati a Palazzo Fava.

Sagre di novembre? Un mese ricco di appuntamenti ghiotti sparsi per il territorio: ecco la mappa dei sapori e delle tradizioni.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

È un grande ritorno, quello dei Momix al Teatro EuropAuditorium di Bologna che, dal 2 al 5 novembre 2023, saranno in scena con Back to Momix. Lo spettacolo, nato dal desiderio della Compagnia di tornare a calcare le scene dopo anni difficili che l’hanno allontanata dal suo pubblico, riporta al centro dell’attenzione il desiderio di leggerezza e spensieratezza, tipico dei Momix, con uno sguardo sempre teso al futuro. Back to Momix è una festa fra i Momix e il suo pubblico: un binomio perfetto che da sempre genera divertimento, emozione e incanto da ormai due generazioni. La Compagnia Momix, che di anni ormai ne ha 43, continua ad affrontare le sfide della gravità con le acrobazie dei suoi incredibili ballerini e con il trasformismo dei suoi personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi attraverso gli occhi di un bambino un po’ cresciuto, Moses Pendleton, carismatico Direttore artistico della Compagnia e creatore di innumerevoli spettacoli di successo. I più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la storia dei Momix vengono restituiti alle luci del palcoscenico con una nuova e viva intensità: dagli storici Momix Classics, Passion, Baseball, Opus Cactus, SunFlower Moon fino a Bothanica e Alchemy.

Biglietti scontati per i lettori di BolognaToday: QUI come ottenerli

2. Festa di San Martino: strade pedonalizzate e tanti eventi

29^ edizione della Festa di San Martino 2023: si parte! Dal 3 e fino al 13 novembre infatti si svolge a Casalecchio di Reno, tra Piazza del Popolo, Piazza del Monumento ai Caduti, via Marconi e alcuni luoghi diffusi sul territorio, la 29^ edizione della Festa patronale di San Martino, organizzata da Casalecchio Insieme Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione del servizio Casalecchio delle Culture. L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 3 novembre, a partire dalle ore 17.00 in Piazza del Popolo con l'accensione delle luminarie natalizie, alla presenza del sindaco Massimo Bosso e del presidente di Casalecchio Insieme Alessandro Menzani. A seguire si terrà anche l'inaugurazione della Festa del Volontariato Casalecchiese. Domenica 5 dalle ore 7.00 alle ore 24.00, via Marconi diventa pedonale (con divieto di sosta su entrambi i lati della strada) da piazza della repubblica all’incrocio con via Ronzani. Fra i tanti eventi, la presentazione del Lunario casalecchiese, edizione 2024, che si terrà mercoledì 8 novembre alle ore 17.00 alla Casa della Conoscenza, mentre la sera stessa dalle ore 20.30 al Teatro Comunale Laura Betti si svolgerà la Premiazione San Martino Sport Awards; venerdì 10 novembre alle ore 17.00 torna la Rievocazione dell'antica tradizione nordica della sfilata di San Martino a cavallo, con partenza da Piazza del Popolo. Sabato 11 novembre 2023, giorno di San Martino e festa patronale di Casalecchio di Reno sono previsti i concerti di campane in piazza del Popolo alle ore 9.30 e alle ore 11.30, la messa solenne nella Chiesa di San Martino alle ore 18.00, mentre alle ore 21.00 al Teatro Comunale Laura Betti si svolgerà la prima edizione del Festival Tin Bota dedicato alla canzone dialettale. Lunedì 13 novembre, nel ristorante di piazza del Popolo, il Gran Galà di San Martino, con prenotazione obbligatoria ai numeri 051/6132867 e 329/3712871. E ancora passeggiate e visite guidate con Gli itinerari turistici del Sole a Scuola e I Cammini di San Martino a piedi e in bici, mercatini, laboratori per grandi e piccini in Casa della Conoscenza, la mostra di Ceramica itinerante organizzata da BACC Bottega d’Arte Ceramica di Casalecchio e tanto altro.

Dal 2 al 5 novembre il Cirque du Soleil torna a Bologna con l’imperdibile spettacolo “OVO”. Composto da una crew di oltre 100 professionisti provenienti da 25 paesi diversi, tra cui 52 artisti, OVO è un’intrusione colorata in un nuovo giorno nella vita degli insetti; un susseguirsi ininterrotto di energia e movimento attraverso acrobazie che mettono in risalto le personalità e le abilità uniche di alcune specie di insetti, OVO esplora la bellezza della biodiversità in tutti i suoi contrasti e la sua vivacità.

(CLICCA IN BASSO SUL TASTO CONTINUA PER PROSEGUIRE LA LETTURA)