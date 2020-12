Ultimo giorno "rosso": cosa si può fare oggi, domenica 27 dicembre

Domenica 27 dicembre, ultimo giorno colorato di "rosso" in base al decreto di Natale 172/2020 del 18 dicembre. Domani si passa alla zona arancione e si allenteranno le restrizioni, ma oggi cosa si può e cosa non si può fare? Quali negozi e supermercati sono aperti? Quali spostamenti sono possibili in tutta Italia? Intanto è in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino; resta l’obbligo della mascherina anche all’aperto, a meno che non si stia facendo attività sportiva individuale; è consentito passeggiare in prossimità della propria abitazione, indossando sempre la mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro.

Negozi e attività commerciali

Restano chiusi i bar e i ristoranti, chiusi anche i negozi di abbigliamento, calzature e gioielli, che da domani potranno riaprire per tre giorni.

Anche oggi, così come nei giorni precedenti, è possibile usufruire della deroga presente nel Dl per andare a trovare amici e parenti: ci si può muovere in auto in due adulti al massimo, portando con sé figli minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti. È consentito invitare due ospiti nelle abitazioni private. I viaggi per turismo non sono permessi. Serve comunque l'autocertificazione che si può scaricare dal sito del ministero dell'Interno (qui tutti i dettagli su come compilarla).

Sono aperte alcune categorie e insegne di negozi, fra cui i supermercati, le farmacie e le parafarmacie, le edicole.

La zona "arancione" scatta domani

La finestra arancione durerà per 72 ore dal 28 al 30 e saranno aperti tutti i negozi tranne bar e ristoranti, si potrà circolare liberamente negli orari in cui non è proclamato il coprifuoco (dalle 22 alle 5 del mattino), quando per spostarsi servirà l'autocertificazione per i tre motivi: lavoro, salute, estrema necessità e urgenza.