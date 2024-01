I RedMan addestrano i futuri poliziotti in prima linea

Svolta nel weekend la prima giornata di addestramento per i 22 giovani agenti, tra cui due donne, assegnati al Reparto Mobile della Polizia di Stato di Bologna tenuto dagli Istruttori della Polizia di Stato e i cosiddetti RedMan.

“Grazie alla loro versatilità, velocità di impiego, capacità professionali e lo specifico addestramento che li porterà ad ottenere una condizione psicofisica adeguata al delicato incarico a cui sono stati assegnati- spiegano d’ala Questura - saranno impiegati in prima linea anche nelle grandi emergenze e nei vari servizi di ordine pubblico.”

“Il Reparto Mobile, diretto dal Primo Dirigente Filippo Bartolozzi, - aggiungono da piazza Galilei - accoglie con entusiasmo le nuove forze assegnate e in particolare le due agenti, segnale di come oggi le poliziotte trovino impiego in ogni reparto e ufficio della Polizia di Stato.”