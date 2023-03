Trend e innovazioni: al Cosmoprof si parla coreano, vince la cosmesi etica e arrivano le creme per cani

Un anno è già passato ed è ancora tempo di Cosmoprof. Bologna capitale del beauty (da oggi al 2o marzo a BolognaFiere), ma con una certa leggerezza: tantissimi gli stand con i colori dell'arcobaleno, l'atmosfera da luna park, i colori pastello e le creme colorate che sembrano gelati, incluso il packaging, spesso arrotondato e kawaii come direbbero i giapponesi (il cute inglese, infantile e adorabile). Giapponesi che sono presenti fra i padiglioni, sempre con tanti prodotti naturali, anche se il Paese che fa da traino nel settore è senza dubbio la Korea, che anche quest'anno ha uno spazio dedicato (dopo il successo del film Parasite l'abbiamo notata anche a livello cinematografico): il luogo perfetto per decidere finalmente e definitivamente qual è la propria skincare routine.

Cosa prevale qui? L'etica ha uno spazio importante con la certificazione "vegan" che è praticamente ovunque, ma oltre all'ambientalismo ci sono anche altri temi: in uno stand, accanto alle maschere idratanti ci sono i quadri in vendita per raccogliere fondi a favore di un'associazione di artisti autistici. Impossibile non pensare a una serie coreana che in tanti abbiamo visto su Netflix e che ha avuto anche un discreto successo in occidente: l'avvocata Woo Young-woo. Ma torniamo alla cosmesi e alle curiosità che si trovano in questa edizione della kermesse.

La tecnologia BCT: arriva dal Giappone l'acronimo che cancella le rughe

Sta per Baloon Compressing Technology l'acronimo BCT che un'azienda giapponese mette al centro della sua ricerca: pare che in soli 10 minuti le rughe diminuiscano visibilmente e il come me lo spiega un'esperta giapponese (è di Osaka e pensa che la bella pelle delle donne del suo paese sia dovuta anche la maggiore consumo di pesce piuttosto che di carne..) aiutandosi con una sfera fatta con una specie di Meccano, che si allarga e torna a diventare piccola. E' così che le nano-particella vengono assorbite dalla pelle e subito dopo (10-15 minuti) di espandono fino a 8 volte idratandola per due settimane, fino al ricambio cellulare.

L'abbronzatura senza UVA e UVB arriva dall'Australia

Dorare la pelle senza rischio di scottarla. Anche quando fuori piove. Una volta c'erano i lettini e le docce abbronzanti, ma adesso pare che la tendenza sia quella che in UK, USA e Australia impazza da tempo: è l'aerografo che cambia tonalità alla pelle di tutto il corpo, che lo rende omogeneo e scuro, senza danneggiare la pelle come invece farebbero i raggi del sole. Mi spiegano che in alcuni stati americani le lampade sono addirittura vietate per legge e che saranno sempre di più i centri estetici che offriranno questo trattamento. La domanda è lecita: ma poi sporco i vestiti e lascio impronte? Non se il colore si è asciugato (ci vogliono un paio di ore perchè sia perfetto) e poi doccia dopo doccia, scolorisce".

Pet-beauty: cani più belli e profumati come i loro padroni

Dall'Inghilterra arriva una linea per cani: shampoo, creme, profumi e sieri per naso e polpastrelli. I pelosi gradiscono? Pare di sì perché la promessa è quella di prodotti assolutamente naturali, ma qualche subbio resta. Se un cane non sa più di cane, è ancora un cane felice? Bisognerebbe chiederlo a loro.

Insomma, una visita a Cosmoprof è sempre un viaggio nel futuro (del nostro beauty-case). Solo una cosa mi è apparsa davvero molto obsoleta: all'ingresso di Piazza Costituzione sono rispuntati i "bagarini". Personaggi che se ti vedono incerto ti offrono biglietti a prezzi scontati: qualche straniero, l'ho visto, li scambia per venditori ufficiali. Speriamo che abbiano poi scelto la biglietteria ufficiale.

Celeb@Cosmoprof: domenica arriva Valeria Marini

Valeria Marini, già ambassador del brand e prima celebrity a credere in B-Selfie portando il self beauty filler appena lanciato nella casa del Grande Fratello e facendolo provare alle altre celeb, torna a collaborare con il brand dopo i successi conseguiti insieme dal primo premio Estheti-Award 2017 per l’innovazione estetica dei prodotti, e sarà presente allo stand B-Selfie (Pad 29 Stand D37) domenica pomeriggio 19 marzo dalle ore 15.00 per la presentazione dei nuovi prodotti e progetti del beauty brand, per interviste e per incontrare clienti e pubblico con photocall e selfie.

Il bigino di Cosmoprof 2023:

Arrivano: detergenti e acque naturali per pulire la pelle prima di qualsiasi siero o crema

Resistono: patch e maschere a base tessuto

Da dimenticare: dispenser e confezioni in plastica

Diminuiscono: campionicini