Torna il Cosmoprof in Fiera, provvedimenti sul traffico e bus potenziati

Da giovedì 28 aprile a lunedì 2 maggio torna a BolognaFiere la manifestazione Cosmoprof Worldwide. Con l'occasione il settore Mobilità del Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza che istituisce specifici provvedimenti funzionali alle esigenze dell’evento.

Nel dettaglio, ai bus turistici e alle navette bus, verrà vietata la sosta in via Stalingrado, da Piazza Costituzione fino agli svincoli della tangenziale 7/7bis, in entrambi i sensi di marcia. Verrà inoltre istituito, sempre per i pullman turistici, il divieto di transito e sosta in Piazza Costituzione. L’accesso alla piazza sarà consentito solo agli autorizzati indicati dall’ordinanza.

I pullman turistici, pertanto, per le operazioni di carico e scarico, potranno recarsi in via Ondina Valla che sarà chiusa al traffico. Invece, i pullman turistici dotati di apposito contrassegno identificativo (rilasciato da BolognaFiere) che effettuano il servizio di trasporto dagli alberghi cittadini, avranno la sosta riservata in via Felicori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico dei passeggeri.