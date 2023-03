Ancora lavoro in nero in Fiera: maxi multa ad allestitore Cosmoprof

Continuano le attività di controllo all'interno dei padiglioni della Fiera di Bologna. I Carabinieri della stazione Navile e l' Ispettorato del lavoro hanno ispezionato le attività di allestimento per la manifestazione Cosmoprof, il salone internazionale del beauty, che aprirà i battenti nei prossimi giorni.

Sono state effettuati accertamenti su 6 aziende e 16 lavoratori: una impresa di allestimento impiegava tre lavoratori senza regolare contratto di lavoro, in altre parole "in nero". Oltre a un sanzione di 10mila euro per il titolare, un cittadino egiziano 30enne, le attività dell'impresa sono state sospese fino alla regolarizzazione delle posizioni e al pagamento della multa.

L’ultimo episodio risale a qualche giorno fa: militari e ispettori del lavoro hanno sottoposto a controllo gli allestitori della Bologna Children\'s Book Fair, Fiera del libro per ragazzi.

Gli accertamenti hanno riguardato circa 50 di lavoratori per una trentina di imprese A incappare nei controlli anche una ditta individuale che impiegava un lavoratore straniero senza contratto. Il titolare è stato sanzionato per 6.100 euro.

Agli inizi di marzo, nel centro storico di Bologna, sono state due le maxi sanzioni per lavoratori “in nero e altrettanti provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale anche per violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di installazione di impianti di videosorveglianza". A chiudere due ristoranti e un negozio di alimentari.