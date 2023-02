Anarchici in protesta: "No al 41bis. Chi tratta con la mafia è lo Stato, non noi" | VIDEO

Prima il presidio in viale Vicini, poi il corteo fino al carcere minorile di via del Pratello. Imbrattato un muro, niente violenza e danni

Sono ormai i 107 i giorni di sciopero della fame di Alfredo Cospito, l’anarchico rinchiuso in regime di 41bis che dallo scorso 20 ottobre ha smesso di mangiare, rifiutando anche l’aiuto degli integratori. Le manifestazioni in suo sostegno nelle ultime settimane sono state diverse, a Bologna e nel resto d’Italia. Una di queste è avvenuta oggi in zona porta Sant’Isaia, davanti alla sede del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, in viale Vicini. Una trentina di manifestanti si sono assembrati nella ciclabile che divide le due corsie del viale, e hanno appeso alcuni striscioni contro il carcere duro a cui Cospito è costretto.

Diversi gli interventi dal microfono da parte del gruppo di anarchici, guardati costantemente a vista dai tanti poliziotti assiepati ai lati della strada. Intervallati dalla ‘battitura’ – una pratica tipica delle carceri in cui si fa rumore con degli oggetti metallici come pentole o altri tipi di utensili –, i manifestanti hanno tentato di richiamare l’attenzione sia dei passanti, distribuendo volantini alle macchine in coda sui viali, sia del personale del Provveditorato: “Siamo di fronte ad una barbarie democratica, fatta di scarica barili. Questa struttura (il Provveditorato, ndr) decide sulla vita di un sacco di persone che si trovano in carcere. Lasciar morire una persona in carcere è un abominio: lo capiscono tutti quelli che hanno un cuore invece che una calcolatrice. E, a differenza di quanto balbettate nei tribunali, non sono le organizzazioni terroristiche ad alimentare la paura, ma siete voi”.

Anarchici e mafia

I manifestanti, a più riprese, hanno poi preso le distanze dalle recenti dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, che in un intervento alla Camera ha esplicitamente parlato di legami tra Cospito e mafie con l’obiettivo di eliminare il regime di 41bis: “I media in questi giorni si stanno abbandonando alle peggiori analisi, alludendo ad una sinergia tra anarchici e mafiosi. È lo stato ad aver trattato con la mafia, non noi. La storia della mafia l’abbiamo già sentita quando parlavate a proposito delle rivolte dei detenuti all’inizio del periodo della pandemia. Che ca**ate. Siete voi che alzate la tensione, siete voi che fate questo gioco. Parlare di mafia, da parte vostra, farebbe sorridere se non fosse tragica la situazione. Se c’è qualcuno che fa cose per calcolo politico, con il fine del guadagno, quello è lo stato e i politici. La mafia siete voi e questo sistema, non i compagni che non hanno nulla da guadagnare a livello personale”.

Il gruppo di anarchici si è fatto via via più nutrito con il passare delle ore e intorno alle 18.30 si è formato un piccolo corteo che ha percorso via del Pratello fino al carcere minorile. Qui i manifestanti hanno parlato nuovamente della difficile situazione di Cospito e hanno espresso solidarietà ai giovani detenuti della struttura carceraria. La manifestazione si è conclusa intorno alle ore 20.15, quando sono stati sparati in aria dei fuochi d’artificio.