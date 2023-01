Caro carburante e ipotesi aumento tariffe dei taxi: "Noi fuori da ogni agevolazione"

Sale il prezzo di benzina e gasolio. Mentre gli automobilisti cercano di far fronte agli aumenti cercando le pompe più economiche (c'è anche la lista di quelle più e meno convenienti a Bologna) i tassisti cominciano a manifestare scontento per la totale assenza di sostegni in grado di alleggerire un momento che potrebbe diventare davvero difficile. I prezzi per i clienti aumenteranno? Le tariffe sono bloccate dai comuni, quindi questo non potrà avvenire se non dopo lunghe trattative che richiedono normalmente dei mesi, mentre questa situazione appare già da ora insostenibile a medio e lungo termine: "Per noi tassisti non ci sono stati interventi che potessero aiutarci a fronte di questo aumento dei costi, come invece è stato per alcune categorie di trasporto pubblico e trasporto merci - spiega il presidente di Cotabo Riccardo Carboni - La situazione diventerà sempre più difficile perché noi non possiamo intervenire sul listino e intanto paghiamo il carburante esattamente con un privato".

Cosa è stato fatto per gli autotrasportatori per esempio? "Si è scelto l'abbattimento del credito di imposta per il settore dell'autotrasporto dopo una discussione durata oggettivamente molto tempo ma che non poteva andare che in questa direzione visto che si tratta di un lavoro già scarsamente pagato, ma indispensabile per la grande distribuzione e le risorse alla fine sono state trovate" chiarisce Carboni.

Tariffe bloccate dal 2018: "Oltre alla benzina, aumenti del costo dei veicoli"

"Noi siamo forse l'unico servizio su cui gli aumenti impattano direttamente e non abbiamo la possibilità di intervenire. L'iter delle tariffe è complicato e richiede molto tempo visto che i prezzi sono definiti dai comuni. L'ultima volta che sono state toccate era il 2018 (e di cose in mezzo ne sono successe...) e la volta ancora precedente il 2009. Ricordo che il tassametro è piombato e che quindi non lo si può alterare. E oltre al costo della benzina nel frattempo sono cresciuti anche i costi dei veicoli quindi sarebbe opportuno avere delle agevolazioni (che negli scorsi anni ci sono stati) per l'acquisto di mezzi meno inquinanti. Le auto ibride o elettriche chiaramente aiutano a ridurre costi di carburante e sia nel 2021 che nel 2022 avevamo definito con il Comune di Bologna delle politiche di incentivizione".

"In una situazione come questa noi facciamo resilienza e cerchiamo di resistere, ma ci vogliono politiche di incentivazione e anche un sostegno da parte dello Stato, che sarebbe senz'altro una soluzione più rapida come quella del credito di imposta come per le altre categorie già citate. Dove prendere le risorse? Probabilmente è possibile dedicare una parte delle risorse europee per la transizione ecologica per esempio".