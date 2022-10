Costo energia e sanità, Bonaccini: "+ 200 milioni di euro rispetto al 2021" | VIDEO

"Abbiamo la certezza di più di 200 milioni di euro di spesa rispetto a quello che non spendevamo l'anno scorso”. Lo ha detto il presidente della regione, Stefano Bonaccini, a margine dell'inaugurazione dell'alloggio per le famiglie dei bimbi ricoverati, a San Lazzaro di Savena, auspicando che "l'Europa torni a fare l'Europa come ha fatto sui vaccini: c'è bisogno al più presto di un tetto ai prezzi del gas", come ha più volte dichiarato.

"C'è bisogno che il governo italiano, - aggiunge Bonaccini – che spero si insedi il prima possibile perché tifo per l'Italia, non contro, batta i pugni sul tavolo per cercare di ottenere meno speculazione, riduzione immediata del costo del gas”.

"Dall'altra parte noi invece come Regione faremo tutto quello che serve al tavolo del Patto per il lavoro e per il clima, con incentivi per le famiglie, imprese che vogliono utilizzare o investire sulle energie rinnovabili e dare una mano a chi è più in difficoltà". Ma certamente, "l'Europa e il Paese devono battere un colpo nelle loro istituzioni per cercare di arginare quello che rischia di essere un problema pesante anche dal punto di vista di quello che accadrà il prossimo anno e nei prossimi anni: una crescita che rischia di tornare vicino allo zero".

Per questo avanti coi progetti infrastrutturali del rigassificatore a Ravenna e "anche del più grande parco eolico e fotovoltaico flottante a mare d'Italia, forse d'Europa, per investire sempre più sull'energia pulita". (dire)