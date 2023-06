Violenza sulle donne, botte e costole rotte: ma dice di essere caduta dalla bici

I Carabinieri della Stazione di Imola hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un cittadino algerino 45enne, indagato per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura, è stato emesso dal GIP dopo la querela di una 41enne italiana che pochi giorni fa si è rivolta ai Carabinieri per denunciare il compagno. La donna ha riferito di aver iniziato una relazione sentimentale con il 45enne a gennaio 2021, ma dopo circa un anno e mezzo di convivenza i rapporti erano peggiorati.

Diversi episodi di violenza

Ad agosto 2022, la 41enne ha raccontato di essere stata picchiata per la prima volta dal compagno durante una discussione. All’epoca dei fatti, la donna non si era recata in ospedale, ma ha documentato con fotografie gli ematomi sul volto. Episodio analogo a settembre 2022, quando il 45enne le ha dato uno schiaffo sul viso.

Nonostante la fine della relazione sentimentale, i due hanno continuato a vivere insieme. Il 45enne ha iniziato la relazione con un’altra donna e, il 2 giugno scorso, l’uomo, infastidito dalle domande della vittima, prima l'avrebbe picchiata, poi invitata a cena: la 41enne avrebbe rifiutato, anche perché stava iniziando ad accusare dei dolori addominali. Il giorno successivo, la 41enne si è recata al pronto soccorso, dicendo però di essere caduta dalla bicicletta.

Medicata e dimessa con un tutore al braccio, è tornata nell’abitazione, dove sarebbe stata nuovamente picchiata. A quel punto, la donna è tornata al pronto soccorso e dopo aver raccontato tutto è stata visitata e dimessa con una prognosi di 35 giorni per: “Frattura della quinta e sesta costa, trauma policontusivo con distorsione polso sinistro, frattura composta della nona costa destra”.

All’uscita dalla struttura sanitaria, la 41enne è andata a vivere da un parente. L’ex compagno, rintracciato dai Carabinieri, è stato sottoposto alla misura cautelare del Giudice.

Rivolgersi sempre a Carabinieri o Polizia

La raccomandazione delle forze dell'ordine, che si trovano a dover intervenire sempre più spesso per casi di violenza familiare, è di chiedere sempre aiuto: "Venite in questura anche se non denunciate", consigliano dalla Questura. I casi - denunciati - sono in aumento, nel bolognese si calcola che ogni giorno due donne attivino un "codice rosso", riferisce il colonnello Rodolfo Santovito, comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, ovvero il protocollo stabilito dalla legge 36 che permette al pubblico ministero di intervenire entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

Le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate e punite con la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti previsti dall'autorità giudiziaria.