Covid, i contagi a scuola: 11 persone positive in 9 istituti

Sui 164 casi in provincia di Bologna, a ieri 22 ottobre, sono stati notificati alla Ausl anche 11 persone positive, tra studenti e personale, riconducibili a 9 diversi istituti scolastici di Bologna, Anzola dell’Emilia e San Lazzaro di Savena.

Tre casi, due sintomatici e un asintomatico, frequentano, in classi diverse, la Scuola Secondaria di Primo Grado “Fabio Besta” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola per due casi è stato lo scorso 19 ottobre, per il terzo caso il 16 ottobre

Un caso, sintomatico, frequenta l’Istituto di Istruzione Superiore Superiore “Belluzzi Fioravanti” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 20 ottobre

Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rodari” a San Lazzaro di Savena, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 20 ottobre

Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado “Pascoli” ad Anzola dell’Emilia, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 17 ottobre

Un caso, sintomatico, frequenta il Liceo “Laura Bassi” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 ottobre

Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rolandino”, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 13 ottobre

Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Statale dell’Infanzia “Benini” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 ottobre

Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Primaria “Garibaldi” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 ottobre

Un caso, asintomatico, frequenta il nido comunale “Laura Alpi” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 ottobre



Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei nove istituti scolastici coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente).