Covid, contagi a scuola: 7 studenti positivi in 7 istituti

Sui 267 casi positivi al coronavirus in provincia di Bologna, registrati oggi 26 ottobre, 76 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, quattro sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, uno attraverso gli screening sierologici, tre attraverso i test per le categorie più a rischio, mentre per 183 nuovi positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Tra i 267 nuovi contagi, 213 sono sporadici e 54 sono inseriti in focolai (familiari e scolastici). Nessun caso risulta importato dall'estero o da fuori regione.

Relativamente ai focolai scolastici, ieri 25 ottobre sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna sette casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a sette diversi istituti scolastici di Bologna, Casalecchio di Reno, Minerbio e Molinella.

Sono così suddivisi, scuole superiori: un caso, sintomatico, frequenta l’Istituto d’Istruzione Superiore “Crescenzi Pacinotti Sirani” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 17 ottobre; un caso, sintomatico, frequenta l’Istituto Tecnico “Salvemini” a Casalecchio di Reno, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 19 ottobre; un caso, sintomatico, frequenta il Liceo “Leonardo Da Vinci” a Casalecchio di Reno, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 ottobre.

Scuole dell'infanzia: un caso, asintomatico, frequenta la Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 23 ottobre; un caso, asintomatico, frequenta la Scuola dell’Infanzia “Follereau” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 22 ottobre; un caso, sintomatico, frequenta la Scuola dell’Infanzia “Viviani” a Molinella, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 22 ottobre.

L'ultimo caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado “Camillo Cavour” a Minerbio, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 20 ottobre. Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei sette istituti scolastici coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente).