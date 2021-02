Covid, assessore Barigazzi: "Fase di stabilizzazione, forse domani ancora meno casi a Bologna"

"Siamo in una fase stabilizzazione" della curva epidemica, "forse domani avremo ancora meno casi nell'area metropolitana". Lo dice l'assessore comunale alla Sanità e presidente della conferenza socio-sanitaria Giuliano Barigazzi durante una diretta Facebook con l'ex sindaco di Budrio, Giulio Pierini, e la prima cittadina di Bentivoglio Erika Ferranti.

Il picco della seconda ondata, sottolinea Barigazzi, "è stato a novembre, poi abbiamo cominciato a scendere, ma per altipiani, si fa fatica a farlo decisamente".

Il bollettino di oggi ha fatto registrare 879 casi in regione e 215 a Bologna, su un totale di 28.432 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. "Si tratta del numero di contagi più basso registrato dalla prima settimana di ottobre", fa sapere la Regione.

Sui 215 nuovi casi in provincia di Bologna, 144 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 23 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 6 mediante i test per le categorie più a rischio, mentre per 42 l’indagine epidemiologica è ancora in corso.



Tra i 215 nuovi contagi, 112 sono sporadici e 103 inseriti in focolai. Nessun caso è importato dall’estero nè da altre regioni.

Inoltre negli ultimi giorni l'Rt è sceso a 0,89. "Non bisogna guardare i dati giorno per giorno - sottolinea Barigazzi - ma anche l'incidenza sui tamponi sta scendendo" e ancora l'invito a "rispettare le regole, anche se di questi appelli ne abbiamo fatti ormai abbastanza e stanno diventando un po' stucchevoli", ammette.

Intanto, da questa settimana inizia la fase della campagna vaccinale destinata agli anziani over 80.