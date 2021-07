Covid, aumento contagi e la variante Delta che prevale. Il Dg Ausl fa il punto della situazione

"Abbiamo un aumento dei contagi, sicuramente negli ultimi 7-10 giorni c'è stata una crescita importante seppur ancora con valori bassi. Ma siamo passati da 10 contagi al giorno, o anche meno, ad una cinquantina. Gli effetti sull'ospedalizzazione ora sono pari a zero, non abbiamo avuto aumenti di ricoveri. Abbiamo anche avuto riprova del fatto che i contagiati sono prevalentemente persone non vaccinate, come ulteriore prova del fatto che vaccinarsi conviene". Così aggiorna sul trend di contagi e ricoveri Covid il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, oggi interpellato a margine di una conferenza in azienda sanitaria.

Continua Bordon a margine: "L'aumento dei contagi preoccupa anche senza ricoveri? Preoccupa tutto, in una fase in cui dobbiamo completare l'iter della vaccinazione. In questo momento siamo arrivati quasi al 50% di popolazione che nel territorio ha completato la vaccinazione, e a un 65% di popolazione aziendale che ha ricevuto almeno una prima dose".

Sull'eventuale terza dose in ottobre, completa il dg dell'Ausl, "c'è un dibattito in corso a livello scientifico e non è ancora stata assunta una decisione, quando verrà assunta ci adegueremo. Se servirà una terza dose per quelli che si sono vaccinati ad inizio campagna, evidentemente ci muoveremo".

Aumento casi, ma terapia intensiva al 2-3%

Aumentano i casi Covid in Emilia-Romagna "e aumenteranno nei prossimi giorni, anche in considerazione degli eventi recenti di assembramento che tutti conosciamo da una decina di giorni a questa parte. Si tratta di un contagio che riguarda soprattutto la popolazione sotto ai 30 anni, e anche per questo i ricoveri sono meno che in passato. Ma più che altro, sui ricoveri incide la vaccinazione". Così l'assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna, Raffale DONINI, a margine della conferenza all'Ausl di Bologna. "L'aumento anche considerevole dei casi di infezione che stiamo registrando in Emilia-Romagna, in Italia e in Europa- puntualizza l'assessore regionale- è dovuto anche alla mutazione genetica del virus, alla variante Delta che ormai è predominante oltre che essere più diffusiva delle varianti precedenti. Per fortuna- osserva l'assessore- fino ad ora questa situazione non si è riverberata nell'ambito delle ospedalizzazioni, che restano sempre molto basse: siamo al 2-3% nei reparti di terapia intensiva e nei reparti Covid, il che significa essere di gran lunga al di sotto del livello di guardia, pari al 30%-40%". Aggiunge in tutto questo DONINI: "Siamo ormai a un passo dal 50% di popolazione immunizzata con due dosi. E ricordo che su 100 contagiati sono appena 4 o 5, quindi meno del 5%, coloro che si sono infettati dopo aver completato il ciclo vaccinale. E non solo queste persone non presentano effetti gravi, ma in gran parte- rimarca l'assessore regionale- sono asintomatiche".