Covid, il DG Ausl: "Lockdown totale aiuterebbe, situazione pesante e difficile"

Le misure in vigore con la zona rossa per tutta l'Emilia-Romagna, dopo Bologna, Modena e la Romagna "sono sufficienti, se Vengono rispettate", anche se un lockdown totale "ci sarebbe d'aiuto", ma sarebbe allo stesso tempo "una sconfitta per tutti dal punto di vista sociale".

A dirlo Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausl di Bologna, parlando oggi con l'agenzia 'Dire'. "Dal punto di vista teorico- spiega- un lockdown totale ci sarebbe d'aiuto: meno gente circola e meglio è. Ma dal punto di vista sociale sarebbe una sconfitta per tutti. E sarebbe difficile proporre adesso ulteriori sacrifici, credo che non verrebbero neanche accettati".

Al momento "non possiamo permetterci nulla di più. Le misure ora in vigore sono sufficienti, se pero vengono rispettate. Invece vedo che le persone si prendono dei margini. La priorità ora è passare questo momento, ma serve l'aiuto di tutti - ribadiusce il DG - i numeri sono troppo alti, se ne esce solo tutti assieme. Bisogna resistere fino a dopo Pasqua e poi sperare nei vaccini, che arrivino le dosi. Altrimenti continueremo ad avere un andamento altalenante, a ondate", avverte.

Bordon fa il punto, la situazione ora "è pesante e difficile, molti ricoveri vengono dall'Appennino e abbiamo anche tante persone molto giovani, tra i 35 e i 40 anni, che arrivano gia' con i sintomi e che poi si complicano", fino al punto da dover essere intubati. Non solo. "Con la variante inglese - spiega tra l'altro il direttore dell'Ausl di Bologna - che ormai riguarda il 90% dei malati e che è pi ù u' invasiva di prima, la maschera per l'ossigeno in diversi casi non basta più e serve il casco integrale". Dalle indagini fatte per il tracciamento dei casi, aggiunge Bordon, "vediamo che molti focolai continuano a nascere da occasioni domestiche". In poche parole, spiega il direttore dell'Ausl di Bologna, "l'insieme di comportamenti non coerenti con le misure in vigore e gli effetti della variante inglese producono questo risultato". E sottolinea: "Prima, un positivo contagiava tre o quattro persone in un ambiente chiuso. Oggi ne colpisce almeno sette o otto".