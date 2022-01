Covid, al Maggiore ricoverati tre bambini piccoli

Tre bambini ricoverati per covid tra l’1 dicembre 2021 e il 4 gennaio 2022 nella pediatria dell’Ospedale Maggiore di Bologna. È quanto emerge dai dati dell’Ausl di Bologna, relativi agli ingressi nel Pronto soccorso pediatrico. Nelle loro rispettive famiglie, con focolai Covid in atto, era presente almeno un componente non vaccinato.

Si tratta di un bimbo di cinque mesi con febbre alta e disidratazione, un maschio di tre mesi con febbre elevata, una femmina di due anni con febbre persistente. In totale, dettaglia l'Ausl, dall’1 dicembre al 4 gennaio si sono registrati 1.433 accessi in Pronto soccorso pediatrico. I pazienti sottoposti a tampone molecolare sono stati 445, le positività riscontrate 44: il 9,9%. Ma l’incidenza dei positivi sui tamponi sale nettamente da Natale in poi, visto che, dal 25 al 4, su 157 test effettuati quelli positivi sono 30 (il 19,1%).

E, prendendo in considerazione solo i primi quattro giorni dell’anno, a fronte di 61 tamponi effettuati quelli positivi sono stati 13 (21,3%). I 44 pazienti del Pronto soccorso pediatrico del Maggiore risultati positivi al Covid tra dicembre e inizio gennaio hanno tra gli 0 e i 5 anni in 25 casi (nove femmine, 16 maschi), tra i sei e i dieci anni in 11 casi (cinque femmine, sei maschi) e tra gli 11 e i 15 anni in otto casi (due femmine, sei maschi).