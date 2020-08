Coronavirus, Bonaccini: "Condannare e sanzionare irresponsabili"

"Vanno condannati e sanzionati quei comportamenti irresponsabili di coloro che non si rendono conto che il virus non è stato ancora sconfitto".

Di fronte a una nuova crescita dei contagi è il governatore dell'Emilia-Romagna, e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che torna a sollecitare il pugno di ferro per evitare un ulteriore diffondersi del coronavirus.

Sui social, Bonaccini cita una frase del premio Nobel per la letteratura, Romain Rolland ("Un eroe è chi fa quello che può").

E spiega: "Questa frase mi torna spesso in mente e la associo ai nostri medici, infermieri, operatori della sanità pubblica regionale. E se un eroe è appunto una persona che fa quello che può, tanti di loro sono eroi perché hanno fatto persino qualcosa in più, mettendo a rischio le loro vite per salvare le nostre".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo, sostiene il governatore dell'Emilia-Romagna, "vanno condannati e sanzionati quei comportamenti irresponsabili di coloro che non si rendono conto che il virus non è stato ancora sconfitto. E proprio per non ripiombare nell'incubo dei mesi precedenti, in attesa del vaccino per tutti, abbiamo il dovere di avere comportamenti responsabili e conseguenti".