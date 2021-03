Covid, Bonaccini: "Con 20mila dosi al giorno, Emilia-Romagna vaccinata a ottobre"

E' una stima, ma con qualche carattere di verosimilianza in più rispetto a quella immunità raggiunta entro l'estate paventata in un primo momento. Con il ritmo di vaccinazioni tenuto negli ultimi giorni dall'Emilia-Romagna, la campagna vaccinale potrebbe arrivare alla copertura totale -almeno con la prima dose- entro ottobre 2021.

Calcolatrice alla mano è il governatore Stefano Bonaccini a dare il traguardo temporale in una intervista al Tg3. "Oggi in Emilia-Romagna arriveremo a toccare e forse superare a tarda sera le 20mila vaccinazioni -scandisce Bonaccini- siamo tra le regioni che più vaccinano, in tutte le categorie, ma potremmo vaccinare il doppio o il triplo se avessimo i vaccini".

Il Governo "si sta impegnando molto per far rispettare i contratti" con le multinazionali del farmaco: se arriveranno 50 milioni nel secondo trimestre e altri 80 nel terzo, è il ragionamento, "vorrà dire che entro ottobre potremmo aver vaccinato tutti gli italiani e qui tutti gli emiliano-romagnoli".

Riaperture dopo Pasqua

Molto più prudente è il governatore emiliano sulle riaperture del dopo-Pasqua, eccezion fatta per la scuola (fino alla pirma media compresa). Su questo Bonaccini si schiera per la linea del rigore.

"Credo faccia bene il presidente Draghi a usare prudenza, pronto ad aprire dove si potrà verificare una consistente diminuzione dei contagi" osserva il rappresentante delle Regioni con il governo "Si dovrà guardare passo passo l'andamento dell'epidemia, inutile adesso illudere qualcuno se non si sarà in grado di avere una curva epidemiologica sotto controllo e al ribasso. Oggi nella mia regione l'Rt è tra i più bassi d'Italia, ma abbiamo ancora i reparti ospedalieri molto pieni".