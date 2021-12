Il punto sulla pandemia, Bordon: "No alla roulette russa, circolazione del virus senza precedenti" |VIDEO

I bolognesi stanno dando "un'ottima risposta sulle terze dosi. In terapia intensiva al Sant'Orsola, sono ricoverate 3 persone giovani, non vaccinate in condizioni disperate". Ausl Bologna ha fatto il punto sulla pandemia

I bolognesi stanno dando "un'ottima risposta sulle terze dosi", ma nell'area sono ancora 7.576 contagiati e va molto a rilento la somministrazione della prima. Lo mette in chiaro Ausl Bologna che oggi ha fatto il punto sulla pandemia con i cronisti.

L'incidenza è di 558 su 100mila abitanti, un dato molto alto e, se si applicasse ancora il colore delle regioni "saremmo più che rossi" ha detto il direttore generale dell'Azienda sanitaria bolognese, Paolo Bordon "In terapia intensiva al Sant'Orsola, sono ricoverate 3 persone giovanissime, non vaccinate in condizioni disperate, non fate la roulette russa con la vostra vita, i livelli di circolazione del virus è senza precedenti".

Il numero maggiore di contagiati si trova nel distretto Pianura est, il minore in Appennino. I positivi accertati nell'area bolognese sono 7.576, ai quali si aggiungono poco meno di 8mila persone in quarantena.

Vaccinazioni

Le vaccinazioni sono 10mila al giorno: il 45% dei bolognesi ha già fatto la terza dose, la fascia 5-11 anni è prenotata per il 24%, 3.500 hanno già fatto la prima dose, mentre 9.000 sono prenotati. Per il mse di gennaio Ausl Bologna ha a disposizione 83mila posti liberi,

Ricoveri

Al momento sono 355 le persone ricoverate negli ospedali bolognesi, 188 nei reparti covid, 120 nei ripari a bassa intensità e 47 in quelli adl alta intensità, ovvero in terapia intensiva e sub-intensiva. L'anno scorso erano 730, oltre il doppio.

Vaccinazione bambini

Ausl darà il via ad altre collaborazione con le associazioni del mondo dell'infanzia: da metà gennaio, in Piazza Maggiore ci sarà un camion a disposizione per la vaccinazione e per l'informazione alle famiglie.