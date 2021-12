Economia, fatturato ristoranti in calo a Natale (-50%). Zucchini: "Sostegni alle imprese"

Natale dal sapore amaro nei ristoranti dell'Emilia Romagna: nel week end festivo in tutta la Regione la maggior parte dei locali ha infatti visto una flessione dei fatturati superiore al 50%. A lanciare l'allarme è Massimo Zucchini, presidente della Fiepet Confesercenti Emilia-Romagna, che chiede misure di sostegno per i ristoratori fino alla fine dello stato di emergenza.

"Il week-end di Natale ha registrato un calo dei fatturati superiore al 50% per la maggior parte dei ristoranti dell'Emilia-Romagna - spiega Zucchini - e a questo punto sono indispensabili misure di sostegno per queste imprese almeno fino al termine dello stato d'emergenza". Il numero uno di Fiepet sottolinea come il Natale sia un momento a forte incidenza sui fatturati delle imprese della ristorazione e "utile a fronteggiare i costi di gestione che non sono diminuiti- puntualizza- ma, con la pandemia e l'aumento delle materie prime, sono addirittura aumentati".

Per questo "è fondamentale che siano messe a disposizione quelle misure utili a superare il momento di grande difficoltà- manda a dire- e a impedire chiusure e perdite di posti di lavoro". Tra le misure richieste: cassa integrazione, sgravi fiscali, esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico per i dehors, liquidità a tasso zero e moratoria sui mutui. Tali misure "devono avere efficacia per tutto il 2022- prosegue Zucchini- in modo tale da dare un minimo di fiducia e possibilità di programmazione per un periodo sufficientemente lungo".

La categoria è infine preoccupata anche per le prossime settimane: Zucchini si augura che gli ultimi giorni dell'anno vedano dei miglioramenti, "dopo le disdette di questi giorni dovuti all'incertezza che si è venuta a creare con le ultime restrizioni". Infine ricorda che i locali "sono attrezzati per garantire il massimo di sicurezza". (Dire)