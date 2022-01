Covid al carcere minorile del Pratello, positivi 60 detenuti e 30 agenti. Cresce la preoccupazione

Non solo il carcere della Dozza nella morsa dei contagi covid. Cresce la preoccupazione anche per la situazione al penitenziario minorile del Pratello, già denunciata nelle scorse settimana e ora giunta al culmine con un focolaio che conterebbe 60 positvi tra i detenuti e circa 30 tra il personale in servizio. A lanciare l'Sos, snocciolando i numeri, è la FP CGIL Bologna, che teme il "rischio concreto di paralisi" nel giro di poco.

Sopraffollamento poco conciliabile con il distanziamento anti covid

"L’istituto - si legge in una nota sindacale- ha raggiunto oramai quota 772 ed è un numero, come accennato, destinato a salire rapidamente, che lo rende sovraffollato al massimo grado con complicazioni pressoché insormontabili sul versante dell’isolamento degli eventuali ulteriori positivi".

Il quadro denunciato dagli addetti ai lavori, insomma, mostra tinte a tratti drammatiche. Il distanziamento , in tale situazione, parrebbe un po' una chimera: "Si cerca di regolare le attività interne attraverso disposizioni che prendono a prestito quelle relative al Green pass, ma dentro un Istituto di pena la quotidianità è cosa assai diversa di quello che accade fuori", fa notare FP CGIL.

Stop a ingressi dei detenuti e interventi per stabilizzare la situazione

Tra le mura del penitenziario regnerebbe dunque confusione, specchio un po' di quanto accade fuori, dove l'emergenza sanitaria ha sparigliato e non poco le carte. Ci si lamenta di "disposizioni che cambiano di continuo" e si chiede in primis l’immediata sospensione agli ingressi di detenuti con l'intervento delle autorità preposte al fine di stabilizzare la situazione. L'urlo d'aiuto, e le richieste di intervento, sono state messe nero su bianco dal sindacato in una missiva indirizzata all' Amministrazione Penitenziaria regionale e al Direttore della Casa Circondariale. Si attende risposta. Intanto il contagio corre veloce. Dentro come fuori, d'altronde.