Natale in centro storico: T-days affollati nel weekend

Fine settimana di libera uscita per i bolognesi, che nelle giornate di ieri e di oggi hanno affollato le strade dei T-Days, piazze comprese. Mancano due settimane a Natale e questo è il primo weekend completo di riapertura, dopo il passaggio da alla zona gialla. Lunghe file ai negozi per gli acquisti di natale, ma anche per un aperitivo pomeridiano in mancanza dell'apertura serale dei negozi.

La situazione di affollamento ha fatto alzare qualche sopracciglio, ma il sindaco Virginio Merola si mostra freddo nel commentare: "Vedremo come andrà nei prossimi giorni -ha commentato Merola durante l'inaugurazione del presepe nel cortile di Palazzo D'Accursio- vedo molta gente, ma anche molte mascherine. La maggioranza sta collaborando. Mi auguro che si continui in questo modo. Alla fine della prossima settimana verificheremo se ci sarà bisogno di stringere ulteriormente la situazione".