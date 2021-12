Senza licenza, poche mascherine e assembramenti: chiusi due locali in centro | VIDEO

Cinque giorni di chiusura e diverse sanzioni amministrative per due bar del centro. È la decisione presa dalla questura di Bologna dopo che la notte tra il 7 e l'8 dicembre in entrambi i locali – studio 54 e il Bar le Mercanzie – si stava svolgendo una festa senza avere la licenza. Inoltre, sebbene tutti i presenti avessero il Green Pass, in pochi indossavano la mascherina.

"L'intento della polizia – afferma Vincenzo Frontera, dirigente della polizia amministrativa – non è quello di sanzionare i commercianti, non è il nostro obiettivo, noi vogliamo venga tutelata la salute pubblica e che venga rispettata l'economia della città. Se ciò si verifica è perché i titolari non rispettano le regole. Se sono titolare di una licenza di un bar, non posso trasformarlo in una discoteca. Per la sicurezza di tutti".