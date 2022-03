Covid, contagi in risalita. Bordon: "Rt sotto l'1, non creiamo allarme" | VIDEO

I contagi Covid risalgono a Bologna ma per ora nessun rischio che tornino a rallentare le attività ordinarie delle strutture sanitarie, impegnate nel recupero di esami e visite. Lo assicura il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, parlando con la Dire a margine dell'apertura del tendone di piazza XX settembre.

"È vero – sottolinea comunque Bordon – che stiamo registrando una ripresa dei contagi. Negli ultimi giorni sono risaliti attorno agli 800, che sono un numero importante. L'Rt è attorno allo 0.8, ma siamo ancora al di sotto della soglia di riproduzione naturale. Quindi non creerei allarme, ma va sempre ricordato che l'emergenza non è finita", evidenzia ancora Bordon.

"Qualche positivo", tra l'altro, è stato già individuato tra i profughi ucraini ospitati in città, tra i quali la copertura vaccinale è piuttosto bassa. Per questo da oggi per l'effettuazione dei tamponi c'è a disposizione anche il tendone di piazza XX settembre dedicato appunto agli ucraini in arrivo. In caso di positività, ha spiegato Bordon all'apertura della tensostruttura, i profughi vengono trasferiti in un Covid hotel "se non dispongono di una ospitalità adeguata. Ovviamente promuoviamo la vaccinazione, già molti ce l'hanno chiesta", informa il direttore.