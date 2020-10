Covid, vertice nella notte: allo studio nuovo Dpcm, Donini: "Ragioniamo su altre misure"

Vertice-fiume nella notte a Palazzo Chigi, poche ore dopo che il bollettino quotidiano nazionale ha sforato il tetto psicologico dei 10mila casi. Nel fine settimana sembra a questo punto probabile il varo di un nuovo Dpcm, che stringa ancora di più i cordoni del tempo libero e non dei cittadini, nella speranza di invertire la tendenza -in questi giorni quasi-esponenziale- dei contagi.

Le misure allo studio ancora non sono definite: c'è accordo quasi unanime sul mantenere aperte le scuole, molto meno per quanto riguarda le chiusure anticipate dei locali (si parla delle 22), su un eventuale lockdown solo nel weekend e su una stretta al trasporto pubblico, magari ritornando a quel 50 per cento di capienza della tarda primavera di quest'anno.

Proprio sul trasporto pubblico locale è in programma un vertice Regione-Prefetti la prossima settimana per valutare una risposta agli affollamenti sui bus. Ne ha parlato ieri in diretta da Piacenza l'assessore alla Sanità Raffaele Donini commentando in diretta Facebook la nuova impennata dei casi in Emilia-Romagna.

L'assessore ai Trasporti Andrea Corsini "riunirà i prefetti in settimana per valutare quali ulteriori controlli fare sui mezzi di trasporto locale", ha annunciato Donini, che poi ha ammesso: " Stiamo ragionando insieme ai miei colleghi delle altre regioni e al Governo su quali ulteriori provvedimenti adottare per contrastrare la diffusione del virus". E sulle terapie intensive, auemntate di ben 12 unità in 24 ore, la "maggior parte di queste persone non sono intubate. Necessitano di cure intensive ma con una ventilazione non invasiva".