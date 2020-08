Covid, anche in Emilia-Romagna l'età media dei contagiati diminuisce| VIDEO

"In Emilia-Romagna 52 contagi. Età media 30 anni. Raccomando a tutti i giovani di rispettare il distanziamento e laddove non è possibile indossare correttamente la mascherina. Non esiste il rischio zero ma si può ridurre il pericolo di contagio". Lo scrive l'assessore regionale alla salute Raffaele Donini, dopo la pubblicazione dell'ultimo bollettino coronavirus.

17 sono stati infatti i nuovi positivi nel bolognese, tra i quali alcuni under 25 rientrati dalle vacanze. E' il caso del circondario imolese, dove il 19 agosto si sono registrati 5 nuovi casi: 3 persone di Medicina, 1 di Imola, 1 di Castel Guelfo, tutti rientrati da viaggi all'estero e già in isolamento

Il professor Gianni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità ha confermato l'aumento dei casi con l'età media che diminuisce.