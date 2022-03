Covid, contagi e ricoveri giù ma l'Emilia-Romagna resta gialla

Nonostante il calo dei ricoveri e dei contagi, l'Emilia-Romagna resterà in zona gialla. Il ministero della Salute ha annunciato oggi che "Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento passano in area bianca" da lunedì prossimo, 7 marzo. L'Emilia-Romagna dovrà attendere, anche perchè la settimana scorsa, si spiega infatti dalla Regione, i numeri erano ancora da zona gialla. Durante la settimana sono scesi tornando ai livelli di area bianca, che però vanno mantenuti per almeno due settimane consecutive. Se il trend rimarrà quello attuale, l'Emilia-Romagna sarà bianca dal prossimo 14 marzo.

Oggi si sono registrati 2.162 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.207 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.743 molecolari e 12.464 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,9%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 504 nuovi casi.