Covid, a Bologna e in Emilia Romagna si alza l'incidenza dei contagi: tutti i dati Gimbe

Incidenza dei contagi in aumento, nella nostra provincia come nella nostra Regione e in buona parte d'Italia. E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che rileva nella settimana 24-30 novembre 2021, rispetto alla precedente, anche un aumento di nuovi casi nel Bel Paese (86.412 vs 69.060, pari a +25,1%) e un aumento dei decessi (498 vs 437, pari a +14%, di cui 14 riferiti a periodi precedenti).

Crescono anche i casi attualmente positivi (194.270 vs 154.510, +39.760, pari a +25,7%), le persone in isolamento domiciliare (188.360 vs 149.353, +39.007, pari a +26,1%), i ricoveri con sintomi (5.227 vs 4.597, +630, pari a 13,7%) e le terapie intensive (683 vs 560, +123, pari a +22%). Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, dichiara che 'da sei settimane consecutive continuano ad aumentare a livello nazionale i nuovi casi settimanali (+22%) con una media mobile a 7 giorni più che quintuplicata: da 2.456 il 15 ottobre a 12.345 il 30 novembre'.

L'incidenza è pari o superiore a 50 casi per 100mila abitanti, ecco dove

In 98 province l'incidenza è pari o superiore a 50 casi per 100mila abitanti e in 16 regioni tutte le province superano tale soglia: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

In 32 province- tra le quali quella felsinea - si registrano oltre 150 casi per 100mila abitanti: Trieste (635), Bolzano (552), Gorizia (496), Rimini (362), Treviso (342), Forlì-Cesena (321), Padova (321), Venezia (300), Vicenza (298), Aosta (286), Pordenone (252), Ravenna(245), Ascoli Piceno (234), Imperia (233), Udine (219), Bologna (213), Rovigo (213), Belluno (209), Pesaro e Urbino (203), Fermo (200), Ferrara (192), Trento (188), Verona (184), Viterbo (177), Varese (176), Verbano-Cusio-Ossola (164), Cremona (164), Roma(161), Genova (160), Monza e Brianza (157), Ancona (155) e Como (151).

Decessi, dati in aumento

In aumento i decessi: 498 negli ultimi 7 giorni, di cui 14 riferiti a periodi precedenti, con una media di 71 al giorno rispetto ai 62 della settimana precedente. La responsabile ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe, Renata Gili, afferma che 'sul fronte ospedaliero si registra un ulteriore incremento dei posti letto occupati da pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente +13,7% in area medica e +22% in terapia intensiva'.