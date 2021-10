Contagi in risalita, il Sant'Orsola riattiva i posti letto al padiglione 25

Per far fronte all’incremento di ricoveri dovuti ai contagi da Covid che si sta registrando in questi ultimi giorni, il policlinico Sant'Orsola ha predisposto un piano di incremento dei posti letto presso il Padiglione 25.

L'incremento -informa il nosocomio universitario- procederà per step a partire da domani, sabato 30 ottobre, e porterà alla attivazione di ulteriori 20 posti letto a completamento dei 41 posti letto già attivi, con ripristino della dotazione di 61 posti letto di degenza ordinaria dedicata al Covid, previsti dalla programmazione ospedaliera. Invariata invece la dotazione di posti letto di terapia intensiva. La situazione attuale infatti vede ormai 38 ricoverati nei reparti ordinari su appunto 41 posti disponibili.

In particolare saranno attivati: