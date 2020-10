Covid nelle scuole, altri otto positivi negli istituti

Otto nuovi contagi accertati degli istituti scolastici bolognesi. E' l'Ausl a formalizzare le cifre, che si vanno ad accorpare al bollettino Covid di oggi. Gli otto studenti fanno parte di otto diversi istituti scolastici a Bologna e Castel Maggiore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un caso, asintomatico, frequenta il Liceo Righi a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 ottobre

Un caso, asintomatico, frequenta il Liceo Laura Bassi a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 14 ottobre

Un caso, asintomatico, frequenta l’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 14 ottobre

Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Malpighi Villa Revedin a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 12 ottobre

Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado Zanotti a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 ottobre

Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado Alessandro Volta a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 ottobre

Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Primaria Cesare Pavese a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 9 ottobre

Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola di Estetista FORMart a Castel Maggiore, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 12 ottobre

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid degli 8 istituti scolastici coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente).