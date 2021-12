Covid, contagi ancora su. Pandolfi: "Triplicati i casi in pochi giorni. Avanti con i vaccini" | VIDEO

Stamattina in fiera l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, per una visita ai sanitari

Vaccini anche a Natale. Nell'hub vaccinale di Bologna, al padiglione 33 della Fiera, stamattina dalle 9 alle 12 sono state fatte più di 650 vaccinazioni, tra terze dosi e vaccini per i più piccoli.

In mattinata al centro è arrivato anche l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, che insieme con il direttore del Dipartimento Sanità Pubblica dell'Ausl di Bologna, Paolo Pandolfi, ha salutato i sanitari al lavoro.

"Siamo di fronte ad una situazione importante con una crescita esponenziale dei contagi. Ormai nel territorio della nostra azienda vediamo in media più di 600 casi al giorno e con un tasso di incidenza di oltre 440 casi ogni 100mila abitanti, otto volte il riferimento dei 50. Probabilmente sta circolando la variante Omicron, in pochi giorni c'è stata una crescita che ha triplicato i casi giornalieri e questo comporta un'attenzione particolare sul territorio".

Variante Omicron. Donini: "Tra due settimane prevalente"

Anche l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, ha parlato della variante Omicron: "Ci aspettiamo un ulteriore innalzamento dei casi già da domani, siamo una delle poche regioni non in giallo perché nei nostri reparti Covid c'è un'occupazione dei reparti ospedalieri del 12% circa. Quindi anche se aumentano i ricoveri, la degenza media dei ricoverati, soprattutto per i vaccinati, diminuisce. Tra due settimane la variante Omicron sarà maggioritaria".